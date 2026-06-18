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Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Musée d'Art Contemporain de Marseille [mac]

Adresse : 69 Avenue d'Haïfa

Ville : 13008 Marseille 8e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Marseille 8e Arrondissement

Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026 à partir de 14h30. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-15

Le Musée d’Art Contemporain [mac] vous donne rendez-vous pour un atelier de pratique pour les enfants à partir de 5 ans.Enfants
Les jeunes publics sont invités à prendre part à une création collective, en écho à l’exposition La vie climatique. Histoires sensibles des collections privées Triennale De leur temps #8.

Avec l’artiste Emma Cossée Cruz

• Dès 5 ans
• Durée environ 3h
• Sur réservation par mail macpublics@marseille.fr   .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49  macpublics@marseille.fr

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English :

The Musée d’Art Contemporain [mac] invites you to a hands-on workshop for children aged 5 and over.

L’événement Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille

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