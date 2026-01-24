Cyril Benhamou Kyoto Jazz Massive Parc Henri Fabre Marseille 8e Arrondissement

Cyril Benhamou Kyoto Jazz Massive

Dimanche 12 juillet 2026. Parc Henri Fabre 20 Bd de Gabès Marseille 8e Arrondissement

Début : 2026-07-12

e festival a toujours cette envie puissante d’ouvrir en grand la fenêtre sur la création Jazz et de faire vivre cette musique dans le monde d’aujourd’hui.

En 2026 Marseille Jazz des cinq continents poursuit sa ligne artistique, pour offrir des espaces aux bienveillances et à l’échange, par l’inspiration et l’énergie des artistes.







Cyril Benhamou H.O.T



Il aura fallu suivre le chemin du pianiste marseillais le plus charismatique pour atteindre avec lui une plénitude et une maturité assumée. Avec H.O.T , Cyril Benhamou et ses deux complices, Pascal Blanc à la basse électrique et Jérôme Mouriez à la batterie, ont concentré leurs inspirations, leurs influences et leurs parcours et nous offrent un temps rempli d’humanité et de joie. La simplicité s’impose et libère l’émotion, les émotions, celles que l’on ressent au plus profond, ici c’est la famille le lien.







Kyoto Jazz Massive ft. Echoes Of A New Dawn Orchestra



Le projet culte de la scène acid jazz des années 2000, fondé par les frères OKINO et révélé par Gilles Peterson, fait un comeback tonitruant sur les scènes européennes. KJM propose un live inédit et insolite, entouré d’une puissante formation de musiciens funk survoltés et de la voix soul de Vanessa Freeman. Totalement funk, influences japonaises, Nu Jazz, Broken beat, cette fusion indéfinissable sans équivalence, fait des ravages !! .

Parc Henri Fabre 20 Bd de Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

