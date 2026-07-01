Visite animée Les Olympiades d’Apollon Château Borély Marseille 8e Arrondissement
jeudi 16 juillet 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Visite animée Les Olympiades d’Apollon
Jeudi 16 juillet 2026 de 10h à 11h.
Jeudi 30 juillet 2026 de 10h à 11h.
Jeudi 13 août 2026 de 10h à 11h.
Jeudi 27 août 2026 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-27 11:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Visite animée pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants
Au Château Borély, Apollon est comme chez lui, il est présent partout !
Avec ce jeu de l’oie, il défie les enfants qui remportera ces Olympiades en retrouvant les nymphes, muses et autres divinités de l’Olympe sur les décors et objets du musée ?!
• Enfants de 8 à 12 ans
• Durée 1h
• Sur réservation par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Guided tour for young visitors at the Borély Museum—Museum of Decorative Arts, Fashion, and Costume.
L’événement Visite animée Les Olympiades d’Apollon Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille
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