Visite animée La quête d’Harold Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Visite animée La quête d’Harold

Samedi 18 juillet 2026 de 10h à 11h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 14h30 à 15h30.

Vendredi 31 juillet 2026 de 14h30 à 15h30.

Vendredi 14 août 2026 de 14h30 à 15h30.

Vendredi 21 août 2026 de 14h30 à 15h30. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21

Visite animée pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Harold adore les images… au point d’en avoir plein son pelage ! Il les collectionne, les range, les bichonne. Aide le singe-mascotte du Château Borély à retrouver ses préférées parmi les œuvres du musée une chasse aux détails à mener en famille !



• Familles, à partir de 7 ans

• Durée 1h

• Sur réservation par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour for young visitors at the Borély Museum—Museum of Decorative Arts, Fashion, and Costume.

L’événement Visite animée La quête d’Harold Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille