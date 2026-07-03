Informations pratiques

Les Damps

Atelier de pressage traditionnel du jus de pomme Journées européennes du patrimoine

Jardin de La Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Participez au pressage traditionnel des pommes broyez, remplissez, pressez, égouttez, dégustez ! .

Jardin de La Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps 27340 Eure Normandie +33 6 43 34 18 90 jardindeladameblanche@gmail.com

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English : Atelier de pressage traditionnel du jus de pomme Journées européennes du patrimoine

L’événement Atelier de pressage traditionnel du jus de pomme Journées européennes du patrimoine Les Damps a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure