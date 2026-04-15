Atelier de réparation et entretien de vélo, Salle d’animation du Centre Social • Boutique de Quartier, Magny-les-Hameaux

Atelier de réparation et entretien de vélo 5 – 26 mai, les mardis Salle d’animation du Centre Social • Boutique de Quartier Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T17:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:00:00+02:00

Prendre soin de son vélo, c’est bien plus qu’une simple réparation : c’est un geste pour soi, pour son portefeuille et pour la planète.

Lors des ateliers que nous vous proposons, vous pourrez gagner en autonomie et en confiance. Plus besoin de courir chez le réparateur pour une crevaison ou un réglage : vous saurez diagnostiquer et résoudre les problèmes vous-même. Cela vous permettra de prolonger la durée de vie de votre vélo, d’éviter des dépenses inutiles et de rouler en toute sécurité.

Ces ateliers sont aussi des moments de partage. Encadrés par des bénévoles passionnés, ils vous offrent l’occasion d’échanger des astuces, de poser vos questions et de progresser à votre rythme, dans une ambiance conviviale.

Et si vous vous prenez au jeu, vous pourrez également devenir bénévole et vous engager. Que vous ayez des compétences ou que vous soyez débutants, n’hésitez pas à vous manifester: l’association pourra vous former afin de les aider si nécessaire!

Salle d’animation du Centre Social • Boutique de Quartier 24 Avenue de Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « transition.ecologique@magny-les-hameaux.fr »}]

Envie d’apprendre à réparer votre vélo ? Rejoignez La Vie’cyclette Verte tous les mardis de 17h à 19h pour nos ateliers pratiques !

Magny-les-hameaux