Mai à Vélo 2026, Magny-les-Hameaux, Magny-les-Hameaux
Mai à Vélo 2026, Magny-les-Hameaux, Magny-les-Hameaux vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Magny-les-Hameaux Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Magny-les-Hameaux Jardin d’Arc de Magny-les-Hameaux « Espace Hélène Boucher », L’Orme au Berger, 78114 Magny-les-Hameaux, France Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202122
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