Collégiens, protégez votre vélo!, collège A. Einstein, Magny-les-Hameaux

Collégiens, protégez votre vélo! Jeudi 7 mai, 12h00 collège A. Einstein Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T12:00:00+02:00 – 2026-05-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T12:00:00+02:00 – 2026-05-07T14:00:00+02:00

Dans le cadre de notre engagement en faveur de la sécurité et de la promotion des déplacements écologiques, la mairie est ravie de vous inviter à participer à notre initiative de marquage gratuit de vélos, en collaboration avec le programme « Mai à Vélo ».

Qu’est-ce que le BICYCODE ? Le BICYCODE est un système de marquage qui consiste à graver un numéro unique sur le cadre de votre vélo, le rendant ainsi identifiable. Ce numéro est ensuite enregistré dans une base de données nationale. En cas de vol, cette identification permet de retrouver plus facilement les propriétaires des vélos récupérés.

Comment ça marche ? C’est simple ! Il vous suffit d’amener votre vélo personnel accompagné d’une preuve d’achat ou d’une pièce d’identité. Notre équipe sera là pour prendre en charge la gravure et vous fournir toutes les informations nécessaires.

Où trouver le numéro BICYCODE sur votre vélo ? Il sera gravé de manière visible, généralement sur le haut du tube de selle, du côté du pédalier, puis protégé par un autocollant anti-corrosion BICYCODE.

Après avoir fait graver votre vélo, il vous suffira de créer un compte BICYCODE et d’ajouter votre vélo à votre profil pour mettre à jour vos données.

Ne manquez pas cette occasion de sécuriser gratuitement votre vélo et de contribuer à rendre nos déplacements à vélo plus sûrs pour tous !

Rendez-vous le 7 mai entre 12h et 14h à l’entrée du collège Albert Einstein pour protéger votre fidèle compagnon de route

collège A. Einstein 10, rue André Hodebourg 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « transition.ecologique@magny-les-hameaux.fr »}]

Venez faire graver gratuitement votre vélo pour le sécuriser et réduire les risques de vol !

Magny-les-hameaux