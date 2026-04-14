Village Vélo, maison de l’environnement, Magny-les-Hameaux

Village Vélo Samedi 23 mai, 10h00 maison de l’environnement Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Samedi 23 mai, de 10h à 17h, la Maison de l’Environnement de Magny les Hameraux vous accueille pour un Village Vélo organisé en l’honneur d’un événement historique pour notre territoire: l’arrivée de Bordeaux–Paris 2026!

En effet, la ville de Magny-les-Hamleaux est fière d’accueillir la plus ancienne course cycliste au monde les samedi 23 et dimanche 24 mai.

Arrivée des premiers cyclistes : dès 8h le samedi 23

Arrivée des derniers : le dimanche 24 avant 10h

Venez participer aux animations prévues à cette occasion:

Enquête à deux roues:

Enfourchez votre vélo et partez à l’aventure ! Récupérez votre feuille de route au Village Vélo, suivez le parcours balisé et répondez aux questions disséminées tout au long du trajet. Une activité ludique, accessible et idéale pour découvrir la ville autrement.

Gravage gratuit : protégez votre vélo

Un stand de gravage gratuit est proposé pour sécuriser votre vélo et réduire les risques de vol. Rejoignez nous avec votre vélo et une pièce d’identité.

Trois ateliers pour toute la famille

• Customisation de casques – Pour tous les âges : apportez votre casque !

• Parcours draisienne – Dès 3 ans

• Parcours BMX – Dès 9 ans

Et enfin, donnez une seconde vie à vos rouesen les déposant au stand BMX: elles seront réutilisées lors de proichains ateliers créatifs pour fabriquer de nouveaux objets.

maison de l’environnement 6 rue Haroun Tazieff 78114 Magny les Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

Magny-les-hameaux est fière d’accueillir la plus ancienne course cycliste au monde. A l’occasion, venez encourager les cyclistes, découvrir notre village-vélo et profiter de toutes ses animations!

Magny-les-hameaux