Tremplin Foud’Rock 2026, L’ Estaminet, Magny-les-Hameaux

Tremplin Foud’Rock 2026 Vendredi 22 mai, 20h00 L’ Estaminet Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

Les SElections

sont ouvertes !!!

En 2026 encore, Foud’Rock continue de tendre la main aux groupes de rock locaux, issus du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines et alentours, et leur propose de participer à son Tremplin 2026.

N’hésitez pas à tenter (ou retenter) votre chance : Comme l’an dernier, le ROCK sera mis à l’honneur sous toutes ses formes et Foud’Rock recherche une large diversité dans sa sélection !

Petite particularité cette année : le Tremplin aura lieu au printemps à la chaleur du soleil du mois de mai !

Le vendredi 22 mai 2026, à l’Estaminet à Magny Les Hameaux (78),

5 groupes vont à nouveau proposer leurs meilleurs sets de

ROCK / METAL / PUNK (ou autres dérivés)

… et le soumettre à la fois à l’applaudimètre et au vote du jury de Foud’Rock.

L’enjeux reste toujours le même : le gagnant fera l’ouverture du deuxième jour de son Festival 2026, le vendredi 13 novembre prochain, festival qui accueillera des groupes de notoriété nationale, voire internationale.

Pour déposer une candidature, merci de renseigner le formulaire ci-dessous en vérifiant que vous remplissez bien tous les critères d’éligibilité. Nous ne pourrons pas donner suite aux dossiers incomplets, invalides ou transmis par d’autres canaux (mails, etc…).

Date limite de dépôts des candidatures : 1er mars 2026

Date de réponse (estimée) : 21 mars 2026

L’ Estaminet 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

Tremplin Foud’Rock 2026