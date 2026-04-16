Atelier de réparation participatif et gratuit d’objets Atelier des Transitions Maurepas Rennes 16 avril – 5 novembre, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Venez réparer vos objets gratuitement avec l’accompagnement d’un animateur technique

L’Atelier des Transitions de Maurepas organise un atelier de réparation participatif et gratuit tous les jeudis après midi au 3 Boulevard Emmanuel Mounier de 13h à 18h30.

Venez réparer vos objets (petit électroménager, lampes, jouets, vélos, audio, smartphone, petits meubles…) gratuitement avec l’accompagnement d’un animateur technique et des bénévoles de l’association.

Les activités de l’Atelier des Transitions sont accessibles avec une adhésion annuelle gratuite ou de 1€ à l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-11-05T18:30:00.000+01:00

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Atelier des Transitions Maurepas 3 Boulevard Emmanuel Mounier Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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