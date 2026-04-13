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Atelier de réparation vélos, Place de la chouannerie, Bignan

Atelier de réparation vélos, Place de la chouannerie, Bignan

Atelier de réparation vélos, Place de la chouannerie, Bignan mardi 19 mai 2026.

Lieu : Place de la chouannerie

Adresse : Bignan

Ville : 56500 Bignan

Département : Morbihan

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Atelier de réparation vélos Mardi 19 mai, 17h00 Place de la chouannerie Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

Apprenez à réparer votre vélo et à l’entretenir pour cirucler en toute sécurité ! Vérification de votre vélo, initiation aux réparations courantes, conseils pour bien circuler. Nos animateurs vous guident avec outils et matériel. Pour plus de renseignements : mobilite@cmc.bzh

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