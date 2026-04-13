Atelier de réparation vélos, Place de la chouannerie, Bignan
Atelier de réparation vélos, Place de la chouannerie, Bignan mardi 19 mai 2026.
Atelier de réparation vélos Mardi 19 mai, 17h00 Place de la chouannerie Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Apprenez à réparer votre vélo et à l’entretenir pour cirucler en toute sécurité ! Vérification de votre vélo, initiation aux réparations courantes, conseils pour bien circuler. Nos animateurs vous guident avec outils et matériel. Pour plus de renseignements : mobilite@cmc.bzh
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Vérification de votre vélo, initiation aux réparations courantes, nos animateurs vous accueillent avec outils et matériel
Centre Morbihan Communauté
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