Salon D’Ici et D’Ailleurs , shopping et bien-être Bignan

Bignan

Salon D’Ici et D’Ailleurs , shopping et bien-être

Salle J-C Quef, rue de la Claie Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Bien-être, shopping et produits du terroir se rencontrent pour offrir une expérience unique et enrichissante, avec une dizaine de conférences gratuites sur le weekend. Entrée et conférences gratuites.

Au programme

• Une dizaine de conférences gratuites tout le weekend sur des thèmes variés artisanat, savoir-faire locaux, créativité, éco-habitat, économie circulaire, patrimoine, culture bretonne, entrepreneuriat, commerce de proximité, bien-être et santé naturelle…

• Des ateliers découvertes à petits prix et/ou gratuits création de bijoux, arts divinatoires, numérologie, pendule, magnétothérapie…

• Bien-être et thérapies alternatives massages, soins énergétiques, accompagnements personnalisés, pratiques naturelles pour le corps et l’esprit.

• Beauté et soins cosmétiques de qualité, soins de la peau, ateliers beauté, massages Kobido, drainage lymphatique manuel en cabine indépendante.

• Mode et accessoires vêtements, chaussures, sacs et bijoux proposés par des créateurs et artisans locaux.

• Produits du terroir dégustations et ventes de spécialités locales, produits artisanaux et délices gourmands, avec une place de choix pour les produits bretons.

• Déco et maison objets de décoration uniques, meubles et accessoires pour embellir votre intérieur.

Pourquoi visiter le Salon D’Ici et D’Ailleurs ?

• Diversité et qualité une large sélection de produits et de services de haute qualité pour tous les goûts et tous les âges.

• Rencontres et découvertes l’occasion d’échanger avec des créateurs, thérapeutes, commerçants et producteurs passionnés.

• Ambiance conviviale un moment chaleureux et accueillant à partager en famille ou entre amis.

Invités spéciaux

• Experts en bien-être, beauté et thérapies alternatives

• Artisans créateurs et designers de mode

• Producteurs locaux et artisans du terroir

Ne manquez pas cette opportunité unique d’assister à des conférences passionnantes, de découvrir de nouveaux produits, de prendre soin de vous et de déguster les meilleures spécialités de notre terroir, tout en célébrant la richesse de la culture bretonne.

Nadine et Patricia. Association Papill’ongles Breizh

Mail papillonglebreizh@gmail.com .

Salle J-C Quef, rue de la Claie Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 25 60 25 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon D’Ici et D’Ailleurs , shopping et bien-être Bignan a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE