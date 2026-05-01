Bignan

Concert des élèves

Salle des fêtes Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Association Dans Tous Les Sens serait ravie de vous accueillir lors du concert annuel qui aura lieu le samedi 30 mai à la salle des fêtes de Bignan à 20h. Cet événement met en avant le travail accompli tout au long de l’année, nos jeunes et moins jeunes musiciens et chanteurs vous présenteront un répertoire varié allant de la musique actuelle en passant par l’Irlande aux voix du groupe vocal. Entrée libre. .

Salle des fêtes Bignan 56500 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert des élèves Bignan a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE