Concours nocturne de palets sur planche Bignan
Concours nocturne de palets sur planche Bignan vendredi 15 mai 2026.
Bignan
Concours nocturne de palets sur planche
Stade Jean Daniel Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Inscriptions sur place à partir de 18h, tirage 19h30. 5€ par joueur. Concours ABCD. Buvette et restauration sur place. Organisation CS Bignan. .
Stade Jean Daniel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98
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English :
L’événement Concours nocturne de palets sur planche Bignan a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE