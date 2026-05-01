Bignan

Concours nocturne de palets sur planche

Stade Jean Daniel Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Inscriptions sur place à partir de 18h, tirage 19h30. 5€ par joueur. Concours ABCD. Buvette et restauration sur place. Organisation CS Bignan. .

Stade Jean Daniel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98

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English :

L’événement Concours nocturne de palets sur planche Bignan a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE