Atelier de sophrologie Centre Arkonect Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Atelier de sophrologie

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose de participer à cette séance découverte de sophrologie.

Thème Vivre le moment présent

Méthode thérapeutique permettant de retrouver un équilibre physique, mental et émotionnel.

Les rencontres ont lieu en petit groupe.

La pratique est au coeur de la séance.

Inscription obligatoire 48h à l’avance

Matériel à prévoir un tapis de sol, de l’eau, de quoi écrire, un plaid

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Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

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English :

Sylvie LEUCA—therapist, teacher, and speaker—invites you to participate in this introductory session on sophrology.

Topic: Living in the Present Moment

A therapeutic method designed to help you restore physical, mental, and emotional balance.

Sessions are held in small groups.

Practical exercises are at the heart of the session.

Registration required 48 hours in advance

Items to bring: a floor mat, water, something to write with, a blanket

L’événement Atelier de sophrologie Tarbes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Tarbes|CDT65