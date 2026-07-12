Informations pratiques

Tarbes

Jeu de piste « Le carnet disparu de la Normalienne »

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un mystérieux carnet a été retrouvé dans l’ancienne École normale d’institutrices…

Saurez-vous en reconstituer l’histoire ? En équipe, relevez les défis, décryptez les indices et plongez dans le quotidien des futures institutrices à travers les archives et l’histoire du bâtiment.

Une enquête ludique pour découvrir les coulisses de la Maison de l’Histoire.

Durée 1 h

Tout public à partir de 10 ans

Sur inscription (dans la limite des places disponibles)

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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

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English :

A mysterious notebook was found in the former teachers’ college…

Can you piece together its story? Work as a team to take on the challenges, decipher the clues, and immerse yourselves in the daily lives of future elementary school teachers through the archives and the building’s history.

A fun investigation to discover what goes on behind the scenes at the Maison de l’Histoire.

Duration: 1 hour

For all ages 10 and up

Registration required (subject to availability)

L’événement Jeu de piste « Le carnet disparu de la Normalienne » Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65