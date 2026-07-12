Jeu de piste « Le carnet disparu de la Normalienne » TARBES Tarbes
mercredi 29 juillet 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Jeu de piste « Le carnet disparu de la Normalienne »
TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Un mystérieux carnet a été retrouvé dans l’ancienne École normale d’institutrices…
Saurez-vous en reconstituer l’histoire ? En équipe, relevez les défis, décryptez les indices et plongez dans le quotidien des futures institutrices à travers les archives et l’histoire du bâtiment.
Une enquête ludique pour découvrir les coulisses de la Maison de l’Histoire.
Durée 1 h
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription (dans la limite des places disponibles)
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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19
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English :
A mysterious notebook was found in the former teachers’ college…
Can you piece together its story? Work as a team to take on the challenges, decipher the clues, and immerse yourselves in the daily lives of future elementary school teachers through the archives and the building’s history.
A fun investigation to discover what goes on behind the scenes at the Maison de l’Histoire.
Duration: 1 hour
For all ages 10 and up
Registration required (subject to availability)
L’événement Jeu de piste « Le carnet disparu de la Normalienne » Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65
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