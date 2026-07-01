Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet

TARBES Place de Verdun Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez partager une soirée estivale festive et faites le plein d’animations qui plairont autant aux petits qu’aux grands !

AU PROGRAMME

– 20h45 sur la Place de Verdun Concert avec l’Orchestre Arpège

– 21h30 sur la Place de la Mairie Bal avec l’orchestre Sud Melody

– 22h aux Allées Leclerc Défilé militaire

– 23h aux Allées Leclerc FEU D’ARTIFICE musical

– 23h30 sur la Place de Verdun Concert avec l’Orchestre Arpège

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TARBES Place de Verdun Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

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English :

Come enjoy a festive summer evening and take in a variety of activities that will delight young and old alike!

ON THE PROGRAM

– 8:45 p.m. at Place de Verdun: Concert featuring the Arpège Orchestra

– 9:30 p.m. at Place de la Mairie: Dance with the Sud Melody Orchestra

– 10:00 p.m. at Allées Leclerc: Military parade

– 11:00 p.m. at the Allées Leclerc: Musical FIREWORKS DISPLAY

– 11:30 p.m. at Place de Verdun: Concert featuring the Arpège Orchestra

L’événement Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet Tarbes a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Tarbes|CDT65