Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet TARBES Tarbes
lundi 13 juillet 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet
TARBES Place de Verdun Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:45:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez partager une soirée estivale festive et faites le plein d’animations qui plairont autant aux petits qu’aux grands !
AU PROGRAMME
– 20h45 sur la Place de Verdun Concert avec l’Orchestre Arpège
– 21h30 sur la Place de la Mairie Bal avec l’orchestre Sud Melody
– 22h aux Allées Leclerc Défilé militaire
– 23h aux Allées Leclerc FEU D’ARTIFICE musical
– 23h30 sur la Place de Verdun Concert avec l’Orchestre Arpège
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TARBES Place de Verdun Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr
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English :
Come enjoy a festive summer evening and take in a variety of activities that will delight young and old alike!
ON THE PROGRAM
– 8:45 p.m. at Place de Verdun: Concert featuring the Arpège Orchestra
– 9:30 p.m. at Place de la Mairie: Dance with the Sud Melody Orchestra
– 10:00 p.m. at Allées Leclerc: Military parade
– 11:00 p.m. at the Allées Leclerc: Musical FIREWORKS DISPLAY
– 11:30 p.m. at Place de Verdun: Concert featuring the Arpège Orchestra
L’événement Animations pour la Fête Nationale du 14 juillet Tarbes a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Tarbes|CDT65
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