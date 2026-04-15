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Visite thématique de l’exposition No estamos muertos TARBES Tarbes

Visite thématique de l’exposition No estamos muertos TARBES Tarbes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
TARBES
Adresse
63 rue Georges Lassalle
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif
Gratuit

Tarbes

Visite thématique de l’exposition No estamos muertos

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-15

Autour des œuvres de l’artiste Daniel Despothuis et des panneaux créés par les Archives départementales des Hautes-Pyrénées, une visite commentée abordera des exemples locaux de Républicains et Républicaines exilées dans les Hautes-Pyrénées.

DATES DES VISITES

MERCREDIS 15, 22 et 29 juillet
VENDREDIS 17 et 24 juillet
  .

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60  musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

Focusing on the works of artist Daniel Despothuis and the display panels created by the Hautes-Pyrénées Departmental Archives, a guided tour will explore local examples of Republicans who were exiled to the Hautes-Pyrénées.

TOUR DATES:

WEDNESDAYS, July 15, 22, and 29
FRIDAYS, July 17 and 24

L’événement Visite thématique de l’exposition No estamos muertos Tarbes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Tarbes|CDT65

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