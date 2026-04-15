Visite thématique de l’exposition No estamos muertos TARBES Tarbes
Visite thématique de l’exposition No estamos muertos TARBES Tarbes mercredi 15 juillet 2026.
Tarbes
Visite thématique de l’exposition No estamos muertos
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-15
Autour des œuvres de l’artiste Daniel Despothuis et des panneaux créés par les Archives départementales des Hautes-Pyrénées, une visite commentée abordera des exemples locaux de Républicains et Républicaines exilées dans les Hautes-Pyrénées.
DATES DES VISITES
MERCREDIS 15, 22 et 29 juillet
VENDREDIS 17 et 24 juillet
.
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Focusing on the works of artist Daniel Despothuis and the display panels created by the Hautes-Pyrénées Departmental Archives, a guided tour will explore local examples of Republicans who were exiled to the Hautes-Pyrénées.
TOUR DATES:
WEDNESDAYS, July 15, 22, and 29
FRIDAYS, July 17 and 24
L’événement Visite thématique de l’exposition No estamos muertos Tarbes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Stage Modelage Rue Massey place Henri Borde Tarbes 30 juin 2026
- Exposition Du vent sous les sabots par Frédéric Le Blay TARBES Tarbes 1 juillet 2026
- Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes 1 juillet 2026
- Exposition collective d’artistes locaux Au RexHôtel Tarbes 1 juillet 2026
- Visites commentées du jardin Massey TARBES Tarbes 2 juillet 2026