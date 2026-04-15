Visite thématique de l’exposition No estamos muertos TARBES Tarbes

Tarbes

Visite thématique de l’exposition No estamos muertos

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-15

Autour des œuvres de l’artiste Daniel Despothuis et des panneaux créés par les Archives départementales des Hautes-Pyrénées, une visite commentée abordera des exemples locaux de Républicains et Républicaines exilées dans les Hautes-Pyrénées.

DATES DES VISITES

MERCREDIS 15, 22 et 29 juillet

VENDREDIS 17 et 24 juillet

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

Focusing on the works of artist Daniel Despothuis and the display panels created by the Hautes-Pyrénées Departmental Archives, a guided tour will explore local examples of Republicans who were exiled to the Hautes-Pyrénées.

TOUR DATES:

WEDNESDAYS, July 15, 22, and 29

FRIDAYS, July 17 and 24

L’événement Visite thématique de l’exposition No estamos muertos Tarbes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Tarbes|CDT65