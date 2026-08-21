ATELIER DE STIMULATION COGNITIVE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

vendredi 25 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe

Informations pratiques

ATELIER DE STIMULATION COGNITIVE Vendredi 25 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:30:00+02:00

Les ateliers Cognistim offrent une approche ludique pour travailler les fonctions Cognitives à travers divers jeux ( jeux de réflexion, jeux d’expression, jeux d’association)

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Atelier de stimulation cognitive cognistim