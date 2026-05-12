Saint-Julien-du-Sault

Atelier de théâtre forum

5 avenue de la Gare Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Atelier de théâtre forum avec la compagnie Force Nez –

organisé par le Bois Frileux .

5 avenue de la Gare Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10 leboisfrileux@gmail.com

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English : Atelier de théâtre forum

L’événement Atelier de théâtre forum Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Joigny et du Jovinien