Atelier de théâtre forum Saint-Julien-du-Sault
Atelier de théâtre forum Saint-Julien-du-Sault lundi 27 juillet 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Atelier de théâtre forum
5 avenue de la Gare Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Atelier de théâtre forum avec la compagnie Force Nez –
organisé par le Bois Frileux .
5 avenue de la Gare Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10 leboisfrileux@gmail.com
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English : Atelier de théâtre forum
L’événement Atelier de théâtre forum Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Joigny et du Jovinien
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