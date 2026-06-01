Atelier de théâtre Tensions à tous les étages Salle Le Microphone Tarnos
Atelier de théâtre Tensions à tous les étages Salle Le Microphone Tarnos vendredi 19 juin 2026.
Tarnos
Atelier de théâtre Tensions à tous les étages
Salle Le Microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Atelier théâtre Adultes encadré par Brigitte Rabas intitulé Tensions à tous les étages .
RDV à 20h30. .
Salle Le Microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 94 63
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English : Atelier de théâtre Tensions à tous les étages
L’événement Atelier de théâtre Tensions à tous les étages Tarnos a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Seignanx
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