Atelier de théâtre Tensions à tous les étages Salle Le Microphone Tarnos vendredi 19 juin 2026.

Tarnos

Atelier de théâtre Tensions à tous les étages

Salle Le Microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Atelier théâtre Adultes encadré par Brigitte Rabas intitulé Tensions à tous les étages .

RDV à 20h30. .

Salle Le Microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 94 63

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English : Atelier de théâtre Tensions à tous les étages

L’événement Atelier de théâtre Tensions à tous les étages Tarnos a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Seignanx