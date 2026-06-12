Max DEGIOANNI musique live Rooftop La Méridienne Tarnos
Max DEGIOANNI musique live Rooftop La Méridienne Tarnos vendredi 19 juin 2026.
Tarnos
Max DEGIOANNI musique live
Rooftop La Méridienne 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 21:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Concert de musique live avec Max DEGIOANNI, artiste originaire de Tarnos, qui vous propose une soirée folk, rock avec reprises et compositions personnelles.
Gratuit.
RDV entre 19h et 21h à la Méridienne, au 6ème étage des résidences Grandola. .
Rooftop La Méridienne 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Max DEGIOANNI musique live Tarnos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- Spectacle Le silence des caméléons Salle Maurice Thorez Tarnos 12 juin 2026
- Fête de la Digue Parking de la Digue Tarnos 13 juin 2026
- Exposition Les Cartons de JKM Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Tarnos 15 juin 2026
- One women show humour Salle Le Microphone Tarnos 2 juillet 2026
- NSXL Tour 2026 Plage du Métro Tarnos 5 juillet 2026