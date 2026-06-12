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Max DEGIOANNI musique live Rooftop La Méridienne Tarnos

Max DEGIOANNI musique live Rooftop La Méridienne Tarnos

Max DEGIOANNI musique live Rooftop La Méridienne Tarnos vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rooftop La Méridienne

Adresse : 12 Quater Boulevard Jacques Duclos

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Tarnos

Max DEGIOANNI musique live

Rooftop La Méridienne 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Concert de musique live avec Max DEGIOANNI, artiste originaire de Tarnos, qui vous propose une soirée folk, rock avec reprises et compositions personnelles.
Gratuit.
RDV entre 19h et 21h à la Méridienne, au 6ème étage des résidences Grandola.   .

Rooftop La Méridienne 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24 

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English :

L’événement Max DEGIOANNI musique live Tarnos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Seignanx

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