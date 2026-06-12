Exposition Les Cartons de JKM Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Tarnos lundi 15 juin 2026.

Tarnos

Exposition Les Cartons de JKM

Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Office de tourisme du Seignanx Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 11:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-15

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Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Office de tourisme du Seignanx Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English :

L’événement Exposition Les Cartons de JKM Tarnos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Seignanx