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Exposition Les Cartons de JKM Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Tarnos

Exposition Les Cartons de JKM Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Tarnos lundi 15 juin 2026.

Lieu : Placette du Métro 100 Av Julian Grimau

Adresse : Office de tourisme du Seignanx

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Tarnos

Exposition Les Cartons de JKM

Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Office de tourisme du Seignanx Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 11:00:00
fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :
2026-06-15

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Placette du Métro 100 Av Julian Grimau Office de tourisme du Seignanx Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19 

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English :

L’événement Exposition Les Cartons de JKM Tarnos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Seignanx

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