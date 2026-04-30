Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER DE TISSAGE Puissalicon

ATELIER DE TISSAGE Puissalicon mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 23 Avenue de Béziers

Ville : 34480 Puissalicon

Département : Hérault

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Puissalicon

ATELIER DE TISSAGE

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Mercredi 10 juin à 15h, la médiathèque propose un atelier de tissage à partir de 8 ans, animé par Agathe Cros Lipp, artiste exposée dans le cadre de la Nuit blanche.

Cet atelier a lieu en partenariat avec la Maison Butterfly.

L’atelier est accessible à partir de 8 ans et la présence d’un adulte est obligatoire.

Inscription obligatoire au 04 67 28 11 78 ou par mail à mediatheque@puissalicon
  .

23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78  mediatheque@puissalicon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday June 10 at 3pm, the mediatheque offers a weaving workshop for children aged 8 and over, led by Agathe Cros Lipp, an artist exhibiting as part of the Nuit blanche.

This workshop takes place in partnership with Maison Butterfly.

The workshop is open to children aged 8 and over, and requires the presence of an adult.

Registration required on 04 67 28 11 78 or by e-mail at mediatheque@puissalicon

L’événement ATELIER DE TISSAGE Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT AVANT-MONTS

À voir aussi à Puissalicon (Hérault)