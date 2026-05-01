Puissalicon

ATELIER DE TISSAGE

5 Route des Lauriers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Agathe Cros Lipp, une des artistes invitée au parcours artistique du projet Butterfly, tisserande diplômée à l’ENSAD de Limoges, anime un atelier de tissage avec les laines qu’elle a elle-même cardées et teintes. Atelier ouvert à tous à partir de 6 ans.

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5 Route des Lauriers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 44 25 45 83 projetbutterfly34@gmail.com

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English : ATELIER DE TISSAGE

Agathe Cros Lipp, one of the Butterfly project’s guest artists and a weaver with a diploma from ENSAD in Limoges, leads a weaving workshop using wools she has carded and dyed herself. Open to all aged 6 and over.

L’événement ATELIER DE TISSAGE Puissalicon a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS