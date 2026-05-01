PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE Puissalicon
PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE Puissalicon vendredi 12 juin 2026.
Puissalicon
PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE
5 Route des Lauriers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-12
Exposition artistique dans différents lieux du village.
Une manière de découvrir des artistes contemporains et leurs oeuvres singulières.
Artistes invités Agathe Cros, Claudia Jenatsch, Aurélia, Jaubert, Comme une étoffe/collectif, Olivier Camen, Tuesday, Débordeuses/collectif.
Visites vendredi, samedi, dimanche.
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5 Route des Lauriers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 41 14 bellini.danielle@gmail.com
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English : PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE
Art exhibition in different parts of the village.
A way to discover contemporary artists and their unique works.
Guest artists: Agathe Cros, Claudia Jenatsch, Aurélia, Jaubert, Comme une étoffe/collectif, Olivier Camen, Tuesday, Débordeuses/collectif.
Visits: Friday, Saturday, Sunday.
L’événement PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE Puissalicon a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS
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