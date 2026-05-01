Puissalicon

PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE

5 Route des Lauriers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-12

Exposition artistique dans différents lieux du village.

Une manière de découvrir des artistes contemporains et leurs oeuvres singulières.

Artistes invités Agathe Cros, Claudia Jenatsch, Aurélia, Jaubert, Comme une étoffe/collectif, Olivier Camen, Tuesday, Débordeuses/collectif.

Visites vendredi, samedi, dimanche.

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5 Route des Lauriers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 41 14 bellini.danielle@gmail.com

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English : PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE

Art exhibition in different parts of the village.

A way to discover contemporary artists and their unique works.

Guest artists: Agathe Cros, Claudia Jenatsch, Aurélia, Jaubert, Comme une étoffe/collectif, Olivier Camen, Tuesday, Débordeuses/collectif.

Visits: Friday, Saturday, Sunday.

L’événement PARCOURS ARTISTIQUE AU FIL DU VILLAGE Puissalicon a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS