NUIT BLANCHE À PUISSALICON Puissalicon
NUIT BLANCHE À PUISSALICON Puissalicon samedi 6 juin 2026.
Puissalicon
NUIT BLANCHE À PUISSALICON
5 Route des Lauriers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Parcours artistique, des artistes présentent leurs oeuvres dans différents lieux du village accueil à l’entrée du jardin Maison Butterfly.
Artistes invités Olivier Camen, Aurélia Jaubert, Tuesday, Claudia Jenatsch, scénettes théâtralisées, concerts animent les différents lieux d’exposition.
Buvette et encas dans le jardin Butterfly et ouverture des restaurants du village (résa conseillée)
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5 Route des Lauriers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 41 14 projetbutterfly34@gmail.com
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English : NUIT BLANCHE À PUISSALICON
Artists present their work in different parts of the village: welcome at the entrance to the Maison Butterfly garden.
Guest artists: Olivier Camen, Aurélia Jaubert, Tuesday, Claudia Jenatsch, theatrical scenes and concerts enliven the various exhibition venues.
Refreshments and snacks in the Butterfly garden and village restaurants open (reservations recommended)
L’événement NUIT BLANCHE À PUISSALICON Puissalicon a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT AVANT-MONTS
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