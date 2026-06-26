Atelier de yoga Rue de la Cale Principale Bréhal
Atelier de yoga Rue de la Cale Principale Bréhal jeudi 27 août 2026.
Bréhal
Atelier de yoga
Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:00:00
fin : 2026-08-27 12:15:00
Date(s) :
2026-08-27
Relaxation, bien-être. Une séance sur le sable, animée par l’association Yoga Chara avec respiration, étirements et relaxation.
Saint-Martin-de-Bréhal, plage, cale principale, Bréhal. Gratuit. .
Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr
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English : Atelier de yoga
L’événement Atelier de yoga Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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