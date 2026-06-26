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Atelier de yoga Rue de la Cale Principale Bréhal

Atelier de yoga Rue de la Cale Principale Bréhal

Atelier de yoga Rue de la Cale Principale Bréhal jeudi 27 août 2026.

Lieu
Rue de la Cale Principale
Adresse
Cale principale
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Bréhal

Atelier de yoga

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:00:00
fin : 2026-08-27 12:15:00

Date(s) :
2026-08-27

Relaxation, bien-être. Une séance sur le sable, animée par l’association Yoga Chara avec respiration, étirements et relaxation.
Saint-Martin-de-Bréhal, plage, cale principale, Bréhal. Gratuit.   .

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78  culturel@ville-brehal.fr

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English : Atelier de yoga

L’événement Atelier de yoga Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer

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