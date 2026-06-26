Atelier de yoga Rue de la Cale Principale Bréhal jeudi 27 août 2026.

Bréhal

Atelier de yoga

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 11:00:00

fin : 2026-08-27 12:15:00

Date(s) :

2026-08-27

Relaxation, bien-être. Une séance sur le sable, animée par l’association Yoga Chara avec respiration, étirements et relaxation.

Saint-Martin-de-Bréhal, plage, cale principale, Bréhal. Gratuit. .

Rue de la Cale Principale Cale principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr

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English : Atelier de yoga

L’événement Atelier de yoga Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer