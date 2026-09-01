Atelier déco de vélo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Atelier déco de vélo

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 13:00:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Un nouveau look pour votre vélo façon champêtre, c’est possible. Venez décorer votre vélo grâce aux talents de nos bibliothécaires.

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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

Give your bike a new, country-style look—it’s possible! Come decorate your bike with the help of our talented librarians.

L’événement Atelier déco de vélo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme