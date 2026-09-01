Atelier déco de vélo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Atelier déco de vélo
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 13:00:00
fin : 2026-09-30 15:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Un nouveau look pour votre vélo façon champêtre, c’est possible. Venez décorer votre vélo grâce aux talents de nos bibliothécaires.
.
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Give your bike a new, country-style look—it’s possible! Come decorate your bike with the help of our talented librarians.
L’événement Atelier déco de vélo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 12 septembre 2026