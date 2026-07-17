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Atelier découpage/collage, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux

Atelier découpage/collage, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont
Adresse
Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Atelier découpage/collage Jeudi 10 septembre, 15h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier avec le Musée des beaux Arts : Autour de l’exposition en cours sur Jean Duprat et l’art déco.

@Musées de la ville de Boulogne Billancourt

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