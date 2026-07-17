Atelier découpage/collage, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier découpage/collage Jeudi 10 septembre, 15h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier avec le Musée des beaux Arts : Autour de l’exposition en cours sur Jean Duprat et l’art déco.
@Musées de la ville de Boulogne Billancourt
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