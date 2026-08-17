AGENDA · Camaret-sur-Mer
Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban Camaret-sur-Mer
jeudi 1 octobre 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:30:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29
Jauge limitée, sur réservation .
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12
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English :
L’événement Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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