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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Tour Vauban Camaret-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Quai du Styvel
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Tour Vauban

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

19 et 20 septembre, de 10h à 17h, départ des visites libres toutes les 30 minutes, jauge limitée, sur réservation   .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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