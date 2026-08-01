AGENDA · Camaret-sur-Mer
Rando U Camaret-sur-Mer
dimanche 30 août 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Rando U
Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Randonnées Marche et VTT en presqu’île de Crozon au départ du village vacances APAS à Camaret/mer .
Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 15 36 84 46
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English :
L’événement Rando U Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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