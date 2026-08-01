UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Camaret-sur-Mer

Rando U Camaret-sur-Mer

dimanche 30 août 2026 · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Lieu-dit Le Veryac'h
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Rando U

Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Randonnées Marche et VTT en presqu’île de Crozon au départ du village vacances APAS à Camaret/mer   .

Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 15 36 84 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando U Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)