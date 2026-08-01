UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Camaret-sur-Mer

Balade sur l’estran devant la salle Saint-Yves Camaret-sur-Mer

mercredi 19 août 2026 · devant la salle Saint-Yves · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:45:00
Lieu
devant la salle Saint-Yves
Adresse
Rue du Loc'h
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Balade sur l’estran

devant la salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:45:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Découverte des algues de la Presqu’ile
RV14h45 devant la salle St Ives   .

devant la salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 08 88 30 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade sur l’estran Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)