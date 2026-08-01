Balade sur l’estran devant la salle Saint-Yves Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Balade sur l’estran

devant la salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:45:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Découverte des algues de la Presqu’ile

RV14h45 devant la salle St Ives .

devant la salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 08 88 30 07

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English :

L’événement Balade sur l’estran Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime