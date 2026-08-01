AGENDA · Camaret-sur-Mer
Balade sur l’estran devant la salle Saint-Yves Camaret-sur-Mer
mercredi 19 août 2026 · devant la salle Saint-Yves · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Balade sur l’estran
devant la salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:45:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Découverte des algues de la Presqu’ile
RV14h45 devant la salle St Ives .
devant la salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 08 88 30 07
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English :
L’événement Balade sur l’estran Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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