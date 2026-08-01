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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Conférence de Marcel Burel Salle St Ives Camaret-sur-Mer

mercredi 19 août 2026 · Salle St Ives · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle St Ives
Adresse
Rue du Loc'h
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Conférence de Marcel Burel

Salle St Ives Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Conférence les Kabyles détenus dans le réduit de Quélern   .

Salle St Ives Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38 

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English :

L’événement Conférence de Marcel Burel Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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