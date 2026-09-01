Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Journée Européenne du Patrimoine I Visites du Mémorial de la Bataille de l’Atlantique

Lieu-dit Le Fort Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique ouvre gratuitement ses portes.

Les visiteurs pourront découvrir une exposition temporaire de photographies anciennes présentant la presqu’île de Crozon durant la Seconde Guerre mondiale.

Ces clichés, restaurés numériquement et, pour certains, colorisés, offrent un regard inédit sur le territoire et son patrimoine historique.

Des visites guidées exceptionnelles des batteries allemandes du Fort de Kerbonn seront proposées (une le matin et une l’après-midi, les deux jours).

Afin de garantir la qualité des échanges, ces visites sont limitées à 25 participants par groupe et uniquement sur inscription préalable via une page Internet dédiée.

Durée de visite · Musée et exposition environ 1h à 1 h30 (visite libre). · Visite guidée des batteries environ 1h 30. .

Lieu-dit Le Fort Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 92 58

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English :

L’événement Journée Européenne du Patrimoine I Visites du Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime