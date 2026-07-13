Atelier découverte de la microfaune de la prairie Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Atelier découverte de la microfaune de la prairie

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:30:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi 21 août à 10h30 découverte des animaux de la prairie pour le jeune public. Capture, observation à la loupe et jeu de piste sur les empreintes. Dès 6 ans (accompagné si moins de 6 ans). Tarif 5 €, gratuit pour les accompagnants. Places limitées, sur réservation.

Vendredi 21/08 : Découverte animaux de la prairie à 10h30 jeune public

Les enfants partent à la découverte des animaux de la prairie. Au programme : capture, observation à la loupe et jeu de piste sur les empreintes d’animaux.

> Tarif 5€, à partir de 6 ans (être accompagné pour les moins de 6 ans) Gratuit pour les accompagnants. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier découverte de la microfaune de la prairie

Friday, August 21 at 10:30 a.m.: Discovering prairie animals for young children. Animal trapping, observation with a magnifying glass, and a trailblazing game based on animal tracks. Ages 6 and up (children under 6 must be accompanied by an adult). Price: 5 ?, free for accompanying adults. Limited spaces; reservations required.

L’événement Atelier découverte de la microfaune de la prairie Boé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Agen