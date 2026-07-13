Atelier découverte de la microfaune de la prairie Maison de Garonne Boé
vendredi 21 août 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Atelier découverte de la microfaune de la prairie
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:30:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Vendredi 21 août à 10h30 découverte des animaux de la prairie pour le jeune public. Capture, observation à la loupe et jeu de piste sur les empreintes. Dès 6 ans (accompagné si moins de 6 ans). Tarif 5 €, gratuit pour les accompagnants. Places limitées, sur réservation.
Vendredi 21/08 : Découverte animaux de la prairie à 10h30 jeune public
Les enfants partent à la découverte des animaux de la prairie. Au programme : capture, observation à la loupe et jeu de piste sur les empreintes d’animaux.
> Tarif 5€, à partir de 6 ans (être accompagné pour les moins de 6 ans) Gratuit pour les accompagnants. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Atelier découverte de la microfaune de la prairie
Friday, August 21 at 10:30 a.m.: Discovering prairie animals for young children. Animal trapping, observation with a magnifying glass, and a trailblazing game based on animal tracks. Ages 6 and up (children under 6 must be accompanied by an adult). Price: 5 ?, free for accompanying adults. Limited spaces; reservations required.
L’événement Atelier découverte de la microfaune de la prairie Boé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Agen
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