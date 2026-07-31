Concours national blonde d’aquitaine Marché aux bestiaux d’Agen Boé

Informations pratiques

Boé

Concours national blonde d’aquitaine

Marché aux bestiaux d’Agen Avenue d’Aquitaine Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 08:30:00

fin : 2026-09-06 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Vivez trois jours au cœur de l’élevage avec concours, ventes de vaches, grand défilé des animaux primés et animations. Profitez aussi du Marché des Producteurs, de la restauration locale, d’initiations à la danse country et de soirées festives tout le week-end.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

8h30 18h30 Concours & Prix de sections

19h00 Vente prestige d’animaux de boucherie

20h00 22h00 Prix de championnat en nocturne

DÈS 19h00 MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

• Restauration 100% Lot-et-Garonne sur place

• Animation & Initiation à la danse Country

• Soirée avec DJ Balpores à partir de 22h00

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

10h00 12h30 Concours Prix de lots

12h00 Inauguration officielle

14h30 16h30 Présentation génétique (Station & Auriva)

17h00 Vente de prestige

20h00 Soirée de Gala à Armandie (sur réservation)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

10h00 12h00 Prix Fédération Européenne, Challenge OS & Challenge Inter-régional

15h30 Grand Défilé des animaux primés

16h30 Remise du Vase de Sèvres

Marché des Producteurs, Brasserie du Marché aux Bestiaux etbuvette sur site tout le week-end. .

Marché aux bestiaux d’Agen Avenue d’Aquitaine Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine concoursblond2026@cda47.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours national blonde d’aquitaine

Enjoy three days in the heart of the livestock industry, featuring competitions, cow auctions, a grand parade of award-winning animals, and entertainment. You can also enjoy the Farmers’ Market, local cuisine, country dance workshops, and festive evenings throughout the weekend.

L’événement Concours national blonde d’aquitaine Boé a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen