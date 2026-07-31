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Concours national blonde d’aquitaine Marché aux bestiaux d’Agen Boé

vendredi 4 septembre 2026 · Marché aux bestiaux d'Agen · Boé

Concours national blonde d’aquitaine Marché aux bestiaux d’Agen Boé

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Marché aux bestiaux d'Agen
Adresse
Avenue d'Aquitaine
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Boé

Concours national blonde d’aquitaine

Marché aux bestiaux d’Agen Avenue d’Aquitaine Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 08:30:00
fin : 2026-09-06 22:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Vivez trois jours au cœur de l’élevage avec concours, ventes de vaches, grand défilé des animaux primés et animations. Profitez aussi du Marché des Producteurs, de la restauration locale, d’initiations à la danse country et de soirées festives tout le week-end.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
8h30 18h30 Concours & Prix de sections
19h00 Vente prestige d’animaux de boucherie
20h00 22h00 Prix de championnat en nocturne

DÈS 19h00 MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
• Restauration 100% Lot-et-Garonne sur place
• Animation & Initiation à la danse Country
• Soirée avec DJ Balpores à partir de 22h00

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
10h00 12h30 Concours Prix de lots
12h00 Inauguration officielle
14h30 16h30 Présentation génétique (Station & Auriva)
17h00 Vente de prestige
20h00 Soirée de Gala à Armandie (sur réservation)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
10h00 12h00 Prix Fédération Européenne, Challenge OS & Challenge Inter-régional
15h30 Grand Défilé des animaux primés
16h30 Remise du Vase de Sèvres

Marché des Producteurs, Brasserie du Marché aux Bestiaux etbuvette sur site tout le week-end.   .

Marché aux bestiaux d’Agen Avenue d’Aquitaine Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   concoursblond2026@cda47.fr

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English : Concours national blonde d’aquitaine

Enjoy three days in the heart of the livestock industry, featuring competitions, cow auctions, a grand parade of award-winning animals, and entertainment. You can also enjoy the Farmers’ Market, local cuisine, country dance workshops, and festive evenings throughout the weekend.

L’événement Concours national blonde d’aquitaine Boé a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen

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