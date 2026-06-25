Informations pratiques

Boé

Patrimoine et savoire-faire La Mothe Bezat, avec Willy Labruyère

La Mothe Bézat Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Cet atelier présente l’histoire des mottes féodales de la plaine de Garonne et propose une initiation à la ferronnerie d’art. Venez battre le fer tant qu’il est chaud !

Cet atelier vous propose de découvrir l’histoire des mottes féodales de la plaine de Garonne, avec le site emblématique de La Mothe Bézat, à Boé, où de beaux éléments architecturaux subsistent depuis le Moyen-âge. A l’issue de la visite, son propriétaire, l’artisan ferronnier d’art Willy Labruyère vous invite à une initiation à la ferronnerie d’art. Vous découvrirez comment chauffer et façonner le métal.

Venez battre le fer tant qu’il est chaud ! .

La Mothe Bézat Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Patrimoine et savoire-faire La Mothe Bezat, avec Willy Labruyère

This workshop presents the history of the feudal estates of the Garonne Plain and offers an introduction to artistic metalwork. Come strike while the iron is hot!

L’événement Patrimoine et savoire-faire La Mothe Bezat, avec Willy Labruyère Boé a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Destination Agen