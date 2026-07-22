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AGENDA · Boé

Atelier-animation jeux nature Maison de Garonne Boé

samedi 1 août 2026 · Maison de Garonne · Boé

Atelier-animation jeux nature Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison de Garonne
Adresse
11 Rue de Lacassagne
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Boé

Atelier-animation jeux nature

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Samedi 01er aout : Animation  jeux nature  à 10h jeune public/famille
Séance de divers jeux de coopération, d’observation et de mémorisation qui permettront de s’éveiller, de s’émerveiller et d’apprendre avec la nature qui nous entoure de manière simple et ludique, entre petits et grands.
Samedi 01er aout : Animation  jeux nature  à 10h jeune public/famille
Séance de divers jeux de coopération, d’observation et de mémorisation qui permettront de s’éveiller, de s’émerveiller et d’apprendre avec la nature qui nous entoure de manière simple et ludique, entre petits et grands.
> Tarif 5€. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr   .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier-animation jeux nature

Saturday, August 1: “Nature Games” Activity at 10 a.m. for children and families
A session featuring a variety of cooperative, observation, and memory games designed to help participants wake up, marvel at, and learn from the nature around us in a simple and fun way—for young and old alike.

L’événement Atelier-animation jeux nature Boé a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Agen

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