Atelier-animation jeux nature Maison de Garonne Boé
samedi 1 août 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Atelier-animation jeux nature
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 01er aout : Animation jeux nature à 10h jeune public/famille
Séance de divers jeux de coopération, d’observation et de mémorisation qui permettront de s’éveiller, de s’émerveiller et d’apprendre avec la nature qui nous entoure de manière simple et ludique, entre petits et grands.
Samedi 01er aout : Animation jeux nature à 10h jeune public/famille
Séance de divers jeux de coopération, d’observation et de mémorisation qui permettront de s’éveiller, de s’émerveiller et d’apprendre avec la nature qui nous entoure de manière simple et ludique, entre petits et grands.
> Tarif 5€. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Atelier-animation jeux nature
Saturday, August 1: “Nature Games” Activity at 10 a.m. for children and families
A session featuring a variety of cooperative, observation, and memory games designed to help participants wake up, marvel at, and learn from the nature around us in a simple and fun way—for young and old alike.
L’événement Atelier-animation jeux nature Boé a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Agen
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