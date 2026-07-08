A la découverte des chauves-souris Maison de Garonne Boé
samedi 8 août 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
A la découverte des chauves-souris
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Samedi 8 août à 20h30 À la découverte des chauves-souris
Animation avec présentation, jeux puis balade en extérieur pour observer, si elles se présentent, quelques chauves-souris !
> Gratuit. Tout public. Sur réservation Durée 2h.
Samedi 8 août à 20h30 À la découverte des chauves-souris
Animation avec présentation, jeux puis balade en extérieur pour observer, si elles se présentent, quelques chauves-souris !
> Gratuit. Tout public. Sur réservation Durée 2h. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : A la découverte des chauves-souris
Saturday, August 8, 8:30 p.m.: Discovering Bats
Activity featuring a presentation, games, and an outdoor walk to observe—if they show up—some bats!
> Free. Open to all ages. Reservations required. Duration: 2 hours.
L’événement A la découverte des chauves-souris Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen
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