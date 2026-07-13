Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris Maison de Garonne Boé
samedi 8 août 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Samedi 8 août à 10h atelier de fabrication de gîtes à chauves-souris, tout public. Découvrez ces fascinants mammifères et leur mode de vie, puis fabriquez un gîte à emporter par famille. Tarif 5 €. Sur réservation.
Samedi 8 août à 10h Atelier de fabrication de gîtes à chauves-souris tout public
Mystérieuses et mal connues, les chauves-souris sont des mammifères fascinants. Venez découvrir leur biologie et leur mode de vie étonnant. Les gîtes sont des aménagements qui ont pour vocation d’abriter certaines espèces durant la saison printanière et estivale. Chaque famille participante à cet atelier pourra repartir avec un gîte.
> 5€ sur réservation. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris
Saturday, August 8, at 10 a.m.: Bat-shaped cookie-making workshop, open to all ages. Learn about these fascinating mammals and their way of life, then make one cookie per family to take home. Cost: 5 €. Reservations required.
L’événement Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris Boé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Agen
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