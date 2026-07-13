Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 8 août à 10h atelier de fabrication de gîtes à chauves-souris, tout public. Découvrez ces fascinants mammifères et leur mode de vie, puis fabriquez un gîte à emporter par famille. Tarif 5 €. Sur réservation.

Samedi 8 août à 10h Atelier de fabrication de gîtes à chauves-souris tout public

Mystérieuses et mal connues, les chauves-souris sont des mammifères fascinants. Venez découvrir leur biologie et leur mode de vie étonnant. Les gîtes sont des aménagements qui ont pour vocation d’abriter certaines espèces durant la saison printanière et estivale. Chaque famille participante à cet atelier pourra repartir avec un gîte.

> 5€ sur réservation. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris

Saturday, August 8, at 10 a.m.: Bat-shaped cookie-making workshop, open to all ages. Learn about these fascinating mammals and their way of life, then make one cookie per family to take home. Cost: 5 €. Reservations required.

L’événement Atelier de fabrication d’abri à chauves-souris Boé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Agen