Visite guidée de la Maison de Garonne Maison de Garonne Boé
jeudi 23 juillet 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Visite guidée de la Maison de Garonne
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Jeudi 23 juillet à 10h30 et 15h30 Visites guidées de la Maison de Garonne.
Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne.
> 5€, gratuit pour les -18ans.
Jeudi 23 juillet à 10h30 et 15h30 Visites guidées de la Maison de Garonne.
Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne.
> 5€, gratuit pour les -18ans. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Visite guidée de la Maison de Garonne
Thursday, July 23, at 10:30 a.m. and 3:30 p.m.: Guided tours of the Maison de Garonne.
This former 14th-century fortified house and watchtower will hold no more secrets for you—come discover the cultural and natural heritage of Garonne.
> 5?, free for those under 18.
L’événement Visite guidée de la Maison de Garonne Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen
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