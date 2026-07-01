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Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel Maison de Garonne Boé

vendredi 24 juillet 2026 · Maison de Garonne · Boé

Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison de Garonne
Adresse
11 Rue de Lacassagne
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Boé

Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Vendredi 24 juillet à 10h30: Atelier d’observation des oiseaux et de dessin aux crayons pastel.
Atelier jeune public avec jeux d’observation des oiseaux des jardins suivi d’une séance d’initiation de dessin aux crayons pastel.
> 5€, gratuit pour les accompagnants.
Vendredi 24 juillet à 10h30: Atelier d’observation des oiseaux et de dessin aux crayons pastel.
Atelier jeune public avec jeux d’observation des oiseaux des jardins suivi d’une séance d’initiation de dessin aux crayons pastel.
> 5€, gratuit pour les accompagnants.   .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel

Friday, July 24, 10:30 a.m.: Bird-watching and pastel drawing workshop.
Workshop for young participants featuring garden bird-watching games followed by an introductory session on drawing with pastel pencils.
> 5?, free for accompanying adults.

L’événement Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen

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