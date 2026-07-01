Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet à 10h30: Atelier d’observation des oiseaux et de dessin aux crayons pastel.

Atelier jeune public avec jeux d’observation des oiseaux des jardins suivi d’une séance d’initiation de dessin aux crayons pastel.

> 5€, gratuit pour les accompagnants.

Vendredi 24 juillet à 10h30: Atelier d’observation des oiseaux et de dessin aux crayons pastel.

Atelier jeune public avec jeux d’observation des oiseaux des jardins suivi d’une séance d’initiation de dessin aux crayons pastel.

> 5€, gratuit pour les accompagnants. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel

Friday, July 24, 10:30 a.m.: Bird-watching and pastel drawing workshop.

Workshop for young participants featuring garden bird-watching games followed by an introductory session on drawing with pastel pencils.

> 5?, free for accompanying adults.

L’événement Atelier d’observation des oiseaux et de dessin crayons pastel Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen