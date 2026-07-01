Atelier bijoux nature Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Atelier bijoux nature

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Vendredi 17 juillet à 10h30 atelier bijoux nature pour le jeune public. Création de bijoux, breloques et porte-clés inspirés de la nature et de la Garonne. Dès 6 ans (accompagné si moins de 6 ans). Tarif 5 €. Sur réservation, places limitées. Durée 1h30.

Vendredi 17 juillet à 10h30 : Atelier bijoux nature jeune public

Atelier manuel de création de bijoux, breloques, porte-clés inspirés de la nature et de Garonne. Boucles-d’oreilles plumes ou feuilles, porte-clés poissons et bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts.

> Tarif 5€, à partir de 6 ans (être accompagné pour les moins de 6 ans) Gratuit pour les accompagnants. Places limitées, sur réservation. Durée 1h30 .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier bijoux nature

Friday, July 17, 10:30 a.m.: Nature-themed jewelry workshop for children. Create jewelry, charms, and keychains inspired by nature and the Garonne River. Ages 6 and up (children under 6 must be accompanied by an adult). Fee: 5 €. Reservations required; limited space. Duration: 1 hour and 30 minutes.

L’événement Atelier bijoux nature Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen