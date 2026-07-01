Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois Maison de Garonne Boé
mardi 28 juillet 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Mardi 28 juillet à 10h30 Atelier mini-bateaux de bois
Atelier jeune public de fabrication de mini-bateaux en bois avec Célia Carbo de Yakaloo.
> 5€, gratuit pour les accompagnants.
Mardi 28 juillet à 10h30 Atelier mini-bateaux de bois
Atelier jeune public de fabrication de mini-bateaux en bois avec Célia Carbo de Yakaloo.
> 5€, gratuit pour les accompagnants. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois
Tuesday, July 28, 10:30 a.m.: Mini Wooden Boat Workshop
A workshop for young people to build mini wooden boats with Célia Carbo from Yakaloo.
> 5?, free for accompanying adults.
L’événement Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen
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