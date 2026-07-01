Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Mardi 28 juillet à 10h30 Atelier mini-bateaux de bois

Atelier jeune public de fabrication de mini-bateaux en bois avec Célia Carbo de Yakaloo.

> 5€, gratuit pour les accompagnants.

Mardi 28 juillet à 10h30 Atelier mini-bateaux de bois

Atelier jeune public de fabrication de mini-bateaux en bois avec Célia Carbo de Yakaloo.

> 5€, gratuit pour les accompagnants. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois

Tuesday, July 28, 10:30 a.m.: Mini Wooden Boat Workshop

A workshop for young people to build mini wooden boats with Célia Carbo from Yakaloo.

> 5?, free for accompanying adults.

L’événement Atelier de fabrication de mini-bateaux en bois Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen