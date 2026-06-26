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Balade botanique et préparation d’herboriste Maison de Garonne Boé

Balade botanique et préparation d’herboriste Maison de Garonne Boé

Balade botanique et préparation d’herboriste Maison de Garonne Boé jeudi 13 août 2026.

Lieu
Maison de Garonne
Adresse
11 Rue de Lacassagne
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Boé

Balade botanique et préparation d’herboriste

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Profitez de l’été pour prendre soin de vous
– balade botanique pour observer les plantes présentes en été
– préparation d’une huile bonne mine pour le visage
Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins).
Profitez de l’été pour prendre soin de vous

-balade botanique pour observer les plantes présentes en été
-préparation d’une huile bonne mine pour le visage

Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins).   .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 33 23  la.petite.apothicaire47@gmail.com

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English : Balade botanique et préparation d’herboriste

Take advantage of summer to pamper yourself:
– a botanical walk to observe summer plants
– making a facial oil for a healthy glow
I provide all the materials (I pick and dry the plants myself).

L’événement Balade botanique et préparation d’herboriste Boé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen

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