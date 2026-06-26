Balade botanique et préparation d’herboriste Maison de Garonne Boé
Balade botanique et préparation d’herboriste Maison de Garonne Boé jeudi 13 août 2026.
Boé
Balade botanique et préparation d’herboriste
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Profitez de l’été pour prendre soin de vous
– balade botanique pour observer les plantes présentes en été
– préparation d’une huile bonne mine pour le visage
Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins).
Profitez de l’été pour prendre soin de vous
-balade botanique pour observer les plantes présentes en été
-préparation d’une huile bonne mine pour le visage
Je fournis tout le matériel (les plantes sont cueillies et séchées par mes soins). .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 33 23 la.petite.apothicaire47@gmail.com
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English : Balade botanique et préparation d’herboriste
Take advantage of summer to pamper yourself:
– a botanical walk to observe summer plants
– making a facial oil for a healthy glow
I provide all the materials (I pick and dry the plants myself).
L’événement Balade botanique et préparation d’herboriste Boé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen
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