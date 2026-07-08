Nuit des étoiles Maison de Garonne Boé
jeudi 6 août 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Nuit des étoiles
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 00:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Jeudi 6 août à 20h30 Nuit des étoiles
Conférences puis à 23h observation de la nuit étoilée aux télescopes.
> Gratuit. Tout public.
Jeudi 6 août à 20h30 Nuit des étoiles
Conférences puis à 23h observation de la nuit étoilée aux télescopes.
> Gratuit. Tout public. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Nuit des étoiles
Thursday, August 6, at 8:30 p.m.: Night of the Stars
Lectures, followed by stargazing through telescopes at 11:00 p.m.
> Free. Open to all ages.
L’événement Nuit des étoiles Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen
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