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Nuit des étoiles Maison de Garonne Boé

jeudi 6 août 2026 · Maison de Garonne · Boé

Nuit des étoiles Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison de Garonne
Adresse
11 Rue de Lacassagne
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Boé

Nuit des étoiles

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Jeudi 6 août à 20h30 Nuit des étoiles
Conférences puis à 23h observation de la nuit étoilée aux télescopes.
> Gratuit. Tout public.
Jeudi 6 août à 20h30 Nuit des étoiles
Conférences puis à 23h observation de la nuit étoilée aux télescopes.
> Gratuit. Tout public.   .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Nuit des étoiles

Thursday, August 6, at 8:30 p.m.: Night of the Stars
Lectures, followed by stargazing through telescopes at 11:00 p.m.
> Free. Open to all ages.

L’événement Nuit des étoiles Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen

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