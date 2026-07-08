Visite guidée de la Maison de Garonne Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Visite guidée de la Maison de Garonne

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Jeudi 13 août à 10h30 et 15h30 Visites guidées de la Maison de Garonne.

Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne.

> 5€, gratuit pour les -18ans.

Jeudi 13 août à 10h30 et 15h30 Visites guidées de la Maison de Garonne.

Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne.

> 5€, gratuit pour les -18ans. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Visite guidée de la Maison de Garonne

Thursday, August 13, at 10:30 a.m. and 3:30 p.m.: Guided tours of the Maison de Garonne.

This former 14th-century fortified house and watchtower will hold no more secrets for you—come discover the cultural and natural heritage of Garonne.

> 5?, free for those under 18.

L’événement Visite guidée de la Maison de Garonne Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen